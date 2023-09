Scura nera - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Scura nera. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

La parola "atra" è un termine che può essere utilizzato per descrivere qualcosa di scuro, nero o tenebroso. È spesso impiegata in contesti poetici o letterari per evocare un'immagine di oscurità profonda o misteriosa. Ad esempio, può essere utilizzata per descrivere una notte molto buia o una foresta inquietante immersa nell'oscurità. Inoltre, il termine "atra" può essere utilizzato in senso metaforico per rappresentare concetti o stati d'animo legati all'oscurità, come l'oscurità dell'anima o la malinconia. Può essere utilizzato per creare atmosfere suggestive o per enfatizzare la natura enigmatica di qualcosa. In sintesi, "atra" è una parola che si riferisce all'oscurità o alla tenebra ed è spesso utilizzata in contesti poetici o descrittivi per evocare immagini di profonda oscurità o mistero.

