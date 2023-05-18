Diffuse caramelle alla menta o alla liquirizia

Sara Verdi | 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Diffuse caramelle alla menta o alla liquirizia' è 'Saila'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SAILA

Come completare la definizione

  • Definizione: Diffuse caramelle alla menta o alla liquirizia
  • Risposta: SAILA
  • Lunghezza: 5 lettere
  • Schema parole: 5
  • Schema utile: S____
  • Inizia con: S
  • Finisce con: A

Ricerche correlate

Saila Saila cruciverba soluzione Diffuse caramelle alla menta o alla liquirizia Saila definizione

Perché la soluzione è Saila? SAILA sono caramelle alla menta o alla liquirizia che si diffondono facilmente tra le persone grazie al loro sapore intenso e rinfrescante. La loro diffusione avviene spesso in ambienti pubblici come scuole, uffici e manifestazioni, dove vengono distribuite per rinfrescare il respiro e donare una sensazione di freschezza immediata. Questi dolci sono molto apprezzati per la loro capacità di rendere più piacevoli momenti di pausa o di socializzazione.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su GoogleTutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.
Segui

Cerca soluzioni e definizioni con la parola 'Saila'

?
Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione.

La risposta alla definizione 'Diffuse caramelle alla menta o alla liquirizia'

La definizione "Diffuse caramelle alla menta o alla liquirizia" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Saila'.

Schemi utili per Saila

  • Schema parole: 5
  • La soluzione inizia con S
  • La soluzione finisce con A
  • Schema iniziale: S____
  • Schema finale: _AILA

Le 5 lettere della soluzione Saila

S Savona
A Ancona
I Imola
L Livorno
A Ancona

La soluzione 'Saila' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Diffuse caramelle alla menta o alla liquirizia". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

Altre definizioni collegate

Definizioni con la parola diffuse: Non comuni, poco diffuse Una delle specie di balena più diffuse al mondo Diffuse tutto attorno 

Definizioni con la parola caramelle: Famosa marca di caramelle alla liquirizia Note caramelle alla menta Piccole caramelle 

Definizioni con la parola menta: Note caramelle alla menta Suono dell orologio confettini Ferrero alla menta Cocktail con rum menta lime e zucchero di canna 

Definizioni correlate

Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Famose caramelle gommose alla liquiriziaNote caramelle gommose alla liquiriziaMarchio di caramelle gommose alla liquiriziaNote caramelle alla mentaFamosa marca di caramelle alla liquirizia

M A D A M R