Diffuse caramelle alla menta o alla liquirizia
La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Diffuse caramelle alla menta o alla liquirizia' è 'Saila'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: SAILA
Come completare la definizione
- Definizione: Diffuse caramelle alla menta o alla liquirizia
- Risposta: SAILA
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Schema utile: S____
- Inizia con: S
- Finisce con: A
Perché la soluzione è Saila? SAILA sono caramelle alla menta o alla liquirizia che si diffondono facilmente tra le persone grazie al loro sapore intenso e rinfrescante. La loro diffusione avviene spesso in ambienti pubblici come scuole, uffici e manifestazioni, dove vengono distribuite per rinfrescare il respiro e donare una sensazione di freschezza immediata. Questi dolci sono molto apprezzati per la loro capacità di rendere più piacevoli momenti di pausa o di socializzazione.
La risposta alla definizione 'Diffuse caramelle alla menta o alla liquirizia'
La definizione "Diffuse caramelle alla menta o alla liquirizia" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Saila'.
Schemi utili per Saila
- Schema parole: 5
- La soluzione inizia con S
- La soluzione finisce con A
- Schema iniziale: S____
- Schema finale: _AILA
Le 5 lettere della soluzione Saila
La soluzione 'Saila' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Diffuse caramelle alla menta o alla liquirizia". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.
Altre definizioni collegate
Definizioni con la parola diffuse: Non comuni, poco diffuse Una delle specie di balena più diffuse al mondo Diffuse tutto attorno
Definizioni con la parola caramelle: Famosa marca di caramelle alla liquirizia Note caramelle alla menta Piccole caramelle
Definizioni con la parola menta: Note caramelle alla menta Suono dell orologio confettini Ferrero alla menta Cocktail con rum menta lime e zucchero di canna
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