Diffuse caramelle alla menta o alla liquirizia

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Diffuse caramelle alla menta o alla liquirizia' è 'Saila'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SAILA

Come completare la definizione Definizione: Diffuse caramelle alla menta o alla liquirizia

Diffuse caramelle alla menta o alla liquirizia Risposta: SAILA

Lunghezza: 5 lettere

5 lettere Schema parole: 5

5 Schema utile: S____

S____ Inizia con: S

S Finisce con: A

Perché la soluzione è Saila? SAILA sono caramelle alla menta o alla liquirizia che si diffondono facilmente tra le persone grazie al loro sapore intenso e rinfrescante. La loro diffusione avviene spesso in ambienti pubblici come scuole, uffici e manifestazioni, dove vengono distribuite per rinfrescare il respiro e donare una sensazione di freschezza immediata. Questi dolci sono molto apprezzati per la loro capacità di rendere più piacevoli momenti di pausa o di socializzazione.

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La risposta alla definizione 'Diffuse caramelle alla menta o alla liquirizia'

La definizione "Diffuse caramelle alla menta o alla liquirizia" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Saila'.

Schemi utili per Saila

Schema parole: 5

La soluzione inizia con S

La soluzione finisce con A

Schema iniziale: S____

Schema finale: _AILA

Le 5 lettere della soluzione Saila

S Savona A Ancona I Imola L Livorno A Ancona

La soluzione 'Saila' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Diffuse caramelle alla menta o alla liquirizia". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.