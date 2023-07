Tegame in cui cuocere e servire spigole e orate - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tegame in cui cuocere e servire spigole e orate. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : PESCIERA

Significato/Curiosita : Tegame in cui cuocere e servire spigole e orate

Pesci di media e grande taglia, tra i quali spigole e orate, ormai venduti prevalentemente da itticoltura, o come dentici, saraghi e pezzogne. anche... Aranciera, arciera, cartucciera, crociera, dolciera, micciera, panciera, pesciera, torciera, vinacciera, archibugiera, formaggiera, gorgiera, raggiera. conciero;... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 4 luglio 2023

