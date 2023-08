Un tegame largo e basso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un tegame largo e basso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : TEGLIA

Significato/Curiosita : Un tegame largo e basso

Tortajon: torta a base di uova zucchero e burro, che una volta veniva cotta nel testo, un particolare tipo di tegame, che si poneva sulle braci del camino... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi teglia (disambigua). la teglia è uno strumento utilizzato in cucina per cuocere gli alimenti... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 agosto 2023

