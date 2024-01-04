Un largo tegame
La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Un largo tegame' è 'Teglia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: TEGLIA
Perchè la soluzione è Teglia? Una teglia è un grande recipiente di metallo usato per cuocere e servire cibi in forno. La sua forma ampia permette di preparare piatti da condividere, come lasagne o torte salate, rendendo facile sia la cottura che il servizio. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Un largo tegame
- Risposta: TEGLIA
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Schema utile: T_____
- Inizia con: T
- Finisce con: A
Un largo tegame nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Teglia
La soluzione associata alla definizione "Un largo tegame" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Teglia'.
Le 6 lettere della soluzione
La soluzione 'Teglia' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Un largo tegame". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.
Definizioni correlate
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Altre definizioni collegate
Con largo: Un modo di agitarsi per farsi largo nella folla
Con tegame: Largo tegame