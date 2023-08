Ciotola usata in cucina per servire cibi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ciotola usata in cucina per servire cibi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : TERRINA

Significato/Curiosita : Ciotola usata in cucina per servire cibi

Alimentazione medievale ci si riferisce ai cibi, alle abitudini alimentari, ai metodi di cottura e in generale alla cucina di varie culture europee nel corso... Uso che per forma: la terrina intesa come grossa ciotola, in cui si impastano ingredienti o si condisce l'insalata, e la terrina da forno. originaria della... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 27 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Ciotola usata in cucina per servire cibi : ciotola; usata; cucina; servire; cibi; ciotola per libagioni; Leva l impasto delle torte dalla ciotola ; ciotola del sommelier; Spazi in cui si vende roba usata e cianfrusaglie; Struttura di metallo usata per cuocere su braci; Un influenza come quella causata dal virus H5N1; Macchina agricola usata per dissodare il terreno; Una i usata da Omero; È di Tropea quella rinomata in cucina ; I fasianidi di molte ricette della cucina italiana; Così è detta la cucina tipica di un altra nazione; Accomunano cinema e cucina ; Si usa in cucina per afferrare le cose calde; Contenitore con manici per servire minestre; Vi si può servire la macedonia in tavola; Un modo di servire l aragosta; Tegame in cui cuocere e servire spigole e orate; La caraffa per servire il vino; È invincibi le a carte; La sigla dei cibi transgenici; cibi per volatili; Impulsiva irascibi le; Più lavora più ingrassa ma non è il degustatore di cibi ;

Cerca altre Definizioni