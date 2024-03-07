Serve per cuocere le uova

SOLUZIONE: PADELLINO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Serve per cuocere le uova" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Serve per cuocere le uova". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Padellino? Un piccolo recipiente ideale per preparare le uova in modo semplice e pratico. È uno strumento usato in cucina per cuocere le uova, permettendo di farle cuocere uniformemente. Può essere di diversi materiali come metallo, silicone o ceramica, e spesso ha un manico per facilitarne l'uso. Il suo scopo principale è offrire uno spazio dedicato alla cottura delle uova, rendendo la preparazione più comoda e veloce.

In presenza della definizione "Serve per cuocere le uova", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Serve per cuocere le uova" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Padellino:

P Padova A Ancona D Domodossola E Empoli L Livorno L Livorno I Imola N Napoli O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Serve per cuocere le uova" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

