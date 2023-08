È simile al tegame ma più fonda - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È simile al tegame ma più fonda. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : CASSERUOLA

Significato/Curiosita : E simile al tegame ma piu fonda

Wok (dal cinese cantonese: ) è una sorta di tegame (o padella) usato nella cucina cinese, di forma semisferica fonda, originariamente senza alcuna parte... Diminutivo. la casseruola può essere di tre tipi: a due manici, chiamata faitout bassa o rondò' a manico lungo o russa e da questa derivata la casseruola bassa... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 agosto 2023

