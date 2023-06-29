Collabora con il parroco

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Collabora con il parroco' è 'Vicario'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: VICARIO

Perché la soluzione è Vicario? Il vicario è una figura che svolge un ruolo importante all’interno di una comunità religiosa, rappresentando il parroco in diverse occasioni. La sua funzione principale consiste nel collaborare strettamente con il parroco, aiutandolo nelle attività pastorali e amministrative della parrocchia. Il vicario agisce come suo sostituto in sua assenza, mantenendo i rapporti con i fedeli e coordinando le iniziative religiose. La presenza di un vicario assicura un continuo supporto alle esigenze della comunità locale.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Collabora con il parroco". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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Collabora con il parroco nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Vicario

Se la definizione "Collabora con il parroco" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Collabora con il parroco" conferma che la soluzione 'Vicario' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Vicario

V Venezia I Imola C Como A Ancona R Roma I Imola O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Collabora con il parroco" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Vicario' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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