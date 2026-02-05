Collabora con il dentista

La soluzione di 13 lettere per la definizione 'Collabora con il dentista' è 'Odontotecnico'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ODONTOTECNICO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Collabora con il dentista" corrisponde a una soluzione formata da 13 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Collabora con il dentista". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Odontotecnico? L'odontotecnico lavora a fianco del dentista, creando protesi e dispositivi su misura per i pazienti. La sua collaborazione è fondamentale per garantire risultati estetici e funzionali ottimali. Con competenze tecniche e precisione, contribuisce al processo di cura orale, supportando il professionista nella realizzazione di apparecchi personalizzati. Il suo ruolo è essenziale per assicurare comfort e soddisfazione, migliorando la qualità della vita di chi necessita di trattamenti odontoiatrici.

Per risolvere la definizione "Collabora con il dentista", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Collabora con il dentista" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 13 lettere della soluzione Odontotecnico:

O Otranto D Domodossola O Otranto N Napoli T Torino O Otranto T Torino E Empoli C Como N Napoli I Imola C Como O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Collabora con il dentista" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

