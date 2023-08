Collabora alla realizzazione scenica dello spettacolo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Collabora alla realizzazione scenica dello spettacolo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : COSTUMISTA

Significato/Curiosita : Collabora alla realizzazione scenica dello spettacolo

Salute. dal 2008 collabora con la compagnia babygang, con la quale porta avanti un progetto sul teatro popolare. dal 2010 collabora con il centro teatrale... Dall'aiuto costumista, che si occupa degli aspetti strettamente logistici e tecnici della professione. nelle realizzazioni cinematografiche il costumista è spesso... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Collabora alla realizzazione scenica dello spettacolo : collabora; alla; realizzazione; scenica; dello; spettacolo; Lo è il personale che collabora con i dottori; Presta la sua collabora zione; collabora con il parroco; collabora trice domestica; Il gruppo che collabora con il capo; In fondo alla cornea; Nascosto sottratto alla vista; Island: a New York di fronte alla Statua della Libertà; Un albero simile alla quercia; È vicino alla Galleria di Milano; Atto di realizzazione di un contratto; È usato per la realizzazione di protesi mammarie; Collabora alla realizzazione di ogni film; La sua realizzazione fu detta Progetto Manhattan; Macchina per la realizzazione di tessuti; L attore carismatico è dotato di quella scenica ; Il primo segno dello Zodiaco; La risposta dello scontroso; I confini dello Yemen; Dramma in un atto di Luigi Pirandello basato sull omonima novella del 1910; Una bella Melissa dello spettacolo; Una bella Melissa dello spettacolo ; Quella boreale è uno spettacolo naturale in cielo; Un Teo dello spettacolo ; Il nome di un compianto Vianello dello spettacolo ; Fenomeno di culto di personalità dello spettacolo ;

Cerca altre Definizioni