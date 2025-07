Sostituto ecclesiastico nei cruciverba: la soluzione è Vicario

VICARIO

Curiosità e Significato di Vicario

Perché la soluzione è Vicario? Il termine sostituto ecclesiastico si riferisce a una figura che rappresenta un superiore religioso in sua assenza o impedimento. In ambito cattolico, il vicario è colui che agisce come vicario, ovvero un ufficiale incaricato di svolgere funzioni di rappresentanza o amministrazione per conto del vescovo o di un'altra autorità ecclesiastica. È un ruolo fondamentale per mantenere l'organizzazione e le attività della Chiesa.

Come si scrive la soluzione Vicario

V Venezia

I Imola

C Como

A Ancona

R Roma

I Imola

O Otranto

