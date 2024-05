La Soluzione ♚ Un assistente del parroco

: VICARIO

Curiosità su Un assistente del parroco: Sacramento. dopo il netto rifiuto del parroco, lucia si mise a piangere in chiesa e, notata da un assistente del parroco, il reverendo e servo di dio francisco... Vicario è l'organo incaricato in via preventiva e generale di esercitare, quale supplente, le competenze spettanti a un altro, a seguito dell'impossibilità di quest'ultimo di funzionare, per assenza o impedimento del suo titolare. Di solito, oltre a esercitare le competenze di un altro organo in qualità di supplente, il vicario ha anche competenze proprie; spesso è subordinato all'organo che sostituisce o lo coadiuva nell'esercizio delle sue funzioni.

