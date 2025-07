Un ecclesiastico che fa le veci nei cruciverba: la soluzione è Vicario

VICARIO

Curiosità e Significato di Vicario

Approfondisci la parola di 7 lettere Vicario: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Vicario? Il termine vicario si riferisce a un ecclesiastico che svolge le funzioni di un superiore o rappresentante, agendo in sua vece. Spesso è un sacerdote incaricato di amministrare una parrocchia o di sostituire un vescovo in determinate circostanze. In breve, il vicario è colui che fa le veci di un’autorità religiosa, assumendone i compiti e le responsabilità.

Come si scrive la soluzione Vicario

Hai davanti la definizione "Un ecclesiastico che fa le veci" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

V Venezia

I Imola

C Como

A Ancona

R Roma

I Imola

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

