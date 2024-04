La definizione e la soluzione di 6 lettere: Tra l occhio e il bersaglio. MIRINO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Italiano

Sostantivo

Significato e Curiosità su: Mirino – in fotografia, lo strumento utilizzato per comporre l'inquadratura Mirino – congegno utilizzato per puntare un'arma da fuoco Mirino – nelle macchine per scrivere, il dispositivo che indica il punto in cui va impresso il carattere

mirino m sing(pl.: mirini)

nelle armi da fuoco, dispositivo ottico per la determinazione della linea di mira nelle macchine fotografiche e cinematografiche, dispositivo ottico che serve ad inquadrare il soggetto da riprendere

Voce verbale

mirino

terza persona plurale del congiuntivo presente di mirare terza persona plurale dell'imperativo di mirare

Etimologia / Derivazione

vedi mirare

Sinonimi

(nelle armi da fuoco portatili) tacca di mira

