SOLUZIONE: CARABINA

Perché la soluzione è Carabina? Una carabina è un'arma progettata per colpire con precisione un bersaglio a distanza. Utilizzata spesso in competizioni di tiro e in attività di caccia, si distingue per la sua precisione e potenza. La sua struttura permette di mirare con facilità e di eseguire colpi accurati. La carabina rappresenta uno strumento essenziale per chi pratica il tiro sportivo o la caccia, offrendo affidabilità e controllo.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Un arma da tiro al bersaglio" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un arma da tiro al bersaglio". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Questa pagina è dedicata alla definizione "Un arma da tiro al bersaglio" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un arma da tiro al bersaglio" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Carabina:

C Como A Ancona R Roma A Ancona B Bologna I Imola N Napoli A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un arma da tiro al bersaglio" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

