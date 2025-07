Aiuta a fare centro nei cruciverba: la soluzione è Mirino

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Aiuta a fare centro' è 'Mirino'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MIRINO

Curiosità e Significato di Mirino

La parola Mirino è una soluzione di 6 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Mirino.

Perché la soluzione è Mirino? Il termine mirino indica il piccolo dispositivo ottico utilizzato per puntare con precisione, come quello presente nelle fotocamere o nelle armi. Serve a centrare l'obiettivo o il bersaglio con accuratezza, aiutando a fare centro. In senso figurato, rappresenta il concentrare l’attenzione e le risorse verso un obiettivo preciso, rendendo più facile raggiungerlo con successo.

Come si scrive la soluzione Mirino

Non riesci a risolvere la definizione "Aiuta a fare centro"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

M Milano

I Imola

R Roma

I Imola

N Napoli

O Otranto

