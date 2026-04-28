Cellule nervose della retina dell occhio

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La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Cellule nervose della retina dell occhio' è 'Bastoncelli'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: BASTONCELLI

Perché la soluzione è Bastoncelli? I bastoncelli sono cellule nervose presenti nella retina dell'occhio che svolgono un ruolo fondamentale nella percezione della luce in condizioni di scarsa illuminazione. Queste cellule sono specializzate nel riconoscere i contrasti e i movimenti, permettendo di distinguere le forme anche in assenza di colori vividi. La loro distribuzione è concentrata perifericamente, facilitando la visione notturna. La funzione principale dei bastoncelli è quindi quella di adattarsi alle diverse condizioni di illuminazione, garantendo una visione più sensibile e efficace in ambienti poco illuminati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Cellule nervose della retina dell occhio". La risposta di 11 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

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Cellule nervose della retina dell occhio nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Bastoncelli

Questa pagina è dedicata alla definizione "Cellule nervose della retina dell occhio" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Cellule nervose della retina dell occhio" conferma che la soluzione 'Bastoncelli' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 11 lettere della soluzione Bastoncelli

B Bologna A Ancona S Savona T Torino O Otranto N Napoli C Como E Empoli L Livorno L Livorno I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Cellule nervose della retina dell occhio" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Bastoncelli' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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