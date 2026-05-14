L occhio dell osservatorio
La soluzione di 10 lettere per la definizione 'L occhio dell osservatorio' è 'Telescopio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: TELESCOPIO
Perché la soluzione è Telescopio? Un telescopio è uno strumento ottico utilizzato per osservare oggetti lontani nel cielo, come stelle, pianeti e galassie. La sua funzione principale è quella di ingrandire e rendere più dettagliate le immagini di corpi celesti che altrimenti sarebbero invisibili o poco chiari a occhio nudo. L'occhio dell'osservatorio, rappresentato dal telescopio, consente agli astronomi di studiare l'universo con maggiore precisione e profondità. La sua presenza è fondamentale per l'astronomia moderna e la scoperta di nuovi fenomeni nello spazio.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "L occhio dell osservatorio". La risposta di 10 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.
L occhio dell osservatorio nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Telescopio
Questa pagina è dedicata alla definizione "L occhio dell osservatorio" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "L occhio dell osservatorio" conferma che la soluzione 'Telescopio' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 10 lettere della soluzione Telescopio
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "L occhio dell osservatorio" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Telescopio' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.
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