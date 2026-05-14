L occhio dell osservatorio

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La soluzione di 10 lettere per la definizione 'L occhio dell osservatorio' è 'Telescopio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TELESCOPIO

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Perché la soluzione è Telescopio? Un telescopio è uno strumento ottico utilizzato per osservare oggetti lontani nel cielo, come stelle, pianeti e galassie. La sua funzione principale è quella di ingrandire e rendere più dettagliate le immagini di corpi celesti che altrimenti sarebbero invisibili o poco chiari a occhio nudo. L'occhio dell'osservatorio, rappresentato dal telescopio, consente agli astronomi di studiare l'universo con maggiore precisione e profondità. La sua presenza è fondamentale per l'astronomia moderna e la scoperta di nuovi fenomeni nello spazio.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "L occhio dell osservatorio". La risposta di 10 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

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L occhio dell osservatorio nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Telescopio

Questa pagina è dedicata alla definizione "L occhio dell osservatorio" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "L occhio dell osservatorio" conferma che la soluzione 'Telescopio' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Telescopio

T Torino E Empoli L Livorno E Empoli S Savona C Como O Otranto P Padova I Imola O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "L occhio dell osservatorio" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Telescopio' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Si punta nell osservatorioÈ sempre puntato verso il cieloFa vedere le stelleUn infiammazione dell occhioMembrana dell occhioLa cavità dell occhioInfiammazione dell occhioIl corpo o umore dell occhio