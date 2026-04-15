Lo sfiora con lo sguardo il tiratore

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Lo sfiora con lo sguardo il tiratore' è 'Mirino'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MIRINO

Perché la soluzione è Mirino? Il mirino è uno strumento che permette al tiratore di orientare con precisione il suo obiettivo, aiutandolo a centrare il bersaglio. Quando si utilizza, lo sguardo si posa sulla parte frontale o posteriore di questo dispositivo, facilitando una mira accurata. La sua funzione principale è guidare l'occhio del tiratore, migliorando la precisione durante l'azione di mira. La presenza di un mirino è fondamentale in molte discipline di tiro, garantendo sicurezza e efficacia.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lo sfiora con lo sguardo il tiratore". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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Lo sfiora con lo sguardo il tiratore nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Mirino

La definizione "Lo sfiora con lo sguardo il tiratore" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lo sfiora con lo sguardo il tiratore" conferma che la soluzione 'Mirino' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Mirino

M Milano I Imola R Roma I Imola N Napoli O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lo sfiora con lo sguardo il tiratore" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Mirino' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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