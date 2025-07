Permette di puntare il bersaglio nei cruciverba: la soluzione è Mirino

MIRINO

Curiosità e Significato di Mirino

Non fermarti alla soluzione! Conosci Mirino più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Mirino.

Perché la soluzione è Mirino? Il termine mirino indica un dispositivo, come una piccola finestra o reticolo, che permette di individuare e puntare con precisione un obiettivo, spesso su armi da fuoco o strumenti ottici. È fondamentale per centrare il bersaglio con accuratezza e sicurezza, facilitando l'orientamento e la mira. In breve, il mirino è lo strumento che aiuta a puntare dritti al centro, migliorando la precisione.

Come si scrive la soluzione Mirino

Non riesci a risolvere la definizione "Permette di puntare il bersaglio"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

M Milano

I Imola

R Roma

I Imola

N Napoli

O Otranto

