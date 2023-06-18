È costituito da due piramidi a base quadrata unite

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'È costituito da due piramidi a base quadrata unite' è 'Ottaedro'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: OTTAEDRO

Come completare la definizione Definizione: È costituito da due piramidi a base quadrata unite

È costituito da due piramidi a base quadrata unite Soluzione: OTTAEDRO

Lunghezza: 8 lettere

8 lettere Schema parole: 8

8 Schema utile: O_______

O_______ Inizia con: O

O Finisce con: O

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Perché la soluzione è Ottaedro? L'ottaedro è una figura tridimensionale composta da due piramidi a base quadrata unite alla base. Questa forma geometrica presenta otto facce, tutte quadrate, e si distingue per la sua simmetria e stabilità. La sua struttura si trova frequentemente in cristalli e minerali, oltre che in alcuni modelli di giochi tridimensionali. La sua conformazione lo rende interessante sia dal punto di vista estetico che scientifico. La forma dell'ottaedro è un esempio di solidi platonici.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "È costituito da due piramidi a base quadrata unite". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

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È costituito da due piramidi a base quadrata unite nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Ottaedro

In presenza della definizione "È costituito da due piramidi a base quadrata unite", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "È costituito da due piramidi a base quadrata unite" conferma che la soluzione 'Ottaedro' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Ottaedro

O Otranto T Torino T Torino A Ancona E Empoli D Domodossola R Roma O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "È costituito da due piramidi a base quadrata unite" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Ottaedro' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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