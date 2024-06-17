Il tavolo medievale Costituito da un piano poggiato su due cavalletti nei cruciverba: la soluzione è Fratino

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Il tavolo medievale Costituito da un piano poggiato su due cavalletti' è 'Fratino'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

FRATINO

Curiosità e Significato di Fratino

Hai risolto il cruciverba con Fratino? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 7 lettere più frequenti: Fratino.

Come si scrive la soluzione Fratino

Se "Il tavolo medievale Costituito da un piano poggiato su due cavalletti" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

Le 7 lettere della soluzione Fratino:
F Firenze
R Roma
A Ancona
T Torino
I Imola
N Napoli
O Otranto

