Un popolo che eresse gigantesche piramidi

Home / Soluzioni Cruciverba / Un popolo che eresse gigantesche piramidi

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Un popolo che eresse gigantesche piramidi' è 'Maya'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MAYA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Un popolo che eresse gigantesche piramidi" corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un popolo che eresse gigantesche piramidi". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Maya? I Maya, antica civiltà dell’America centrale, sono famosi per aver costruito imponenti piramidi che ancora oggi stupiscono per grandezza e complessità architettonica. La loro cultura si sviluppò tra il IV e il IX secolo e lasciò un ricco patrimonio di arte, scrittura e conoscenze astronomiche. Questi popoli avevano un sistema sociale avanzato e praticavano rituali religiosi che si riflettevano nelle straordinarie strutture monumentali.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Un popolo che eresse gigantesche piramidi nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Maya

Quando la definizione "Un popolo che eresse gigantesche piramidi" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un popolo che eresse gigantesche piramidi" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Maya:

M Milano A Ancona Y Yacht A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un popolo che eresse gigantesche piramidi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Prevedeva un ciclo chiamato lungo computo di 1000 giorniAdoravano KukulcánUn antico popolo messicanoIl popolo che costruì le piramidiIl faraone che eresse la più piccola delle piramidi di GizaUn antico popolo dell Italia centraleL antico popolo della RomaniaIl popolo dei Rom