CITTAÀ DEL VATICANO

Curiosità e Significato di "Cittaà Del Vaticano"

Approfondisci la parola di 17 lettere Cittaà Del Vaticano: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Cittaà Del Vaticano? La risposta CITTA' DEL VATICANO si riferisce al piccolo Stato indipendente situato all'interno di Roma, la cui bandiera è un rettangolo con il simbolo rappresentativo della Chiesa cattolica, ma può essere concepita come quadrata per la sua forma ridotta nel contesto del cruciverba. È noto per essere la sede del Papa e ha un'importanza spirituale e culturale significativa.

Come si scrive la soluzione: Cittaà Del Vaticano

Se ti sei imbattuto nella definizione "Uno Stato con la bandiera quadrata", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

C Como

I Imola

T Torino

T Torino

A Ancona

À -

D Domodossola

E Empoli

L Livorno

V Venezia

A Ancona

T Torino

I Imola

C Como

A Ancona

N Napoli

O Otranto

