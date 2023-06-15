Mollusco simile alla tellina

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Mollusco simile alla tellina' è 'Vongola'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: VONGOLA

Perché la soluzione è Vongola? La vongola è un mollusco appartenente alla famiglia delle tellinidi, caratterizzato da una conchiglia sottile e allungata. Questo mollusco vive interrato nella sabbia delle coste marine e si distingue per il suo sapore delicato e apprezzato in cucina. La sua presenza contribuisce all'equilibrio dell'ecosistema marino, filtrando l'acqua e mantenendo la qualità dell'ambiente. La vongola rappresenta un alimento molto consumato e richiesto in molte tradizioni gastronomiche.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Mollusco simile alla tellina". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

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Mollusco simile alla tellina nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Vongola

In presenza della definizione "Mollusco simile alla tellina", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Mollusco simile alla tellina" conferma che la soluzione 'Vongola' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Vongola

V Venezia O Otranto N Napoli G Genova O Otranto L Livorno A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Mollusco simile alla tellina" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Vongola' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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