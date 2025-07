Piccola vongola chiamata anche tellina nei cruciverba: la soluzione è Arsella

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Piccola vongola chiamata anche tellina' è 'Arsella'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ARSELLA

Curiosità e Significato... La soluzione Arsella di 7 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Arsella per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Arsella? L'arsella è una piccola vongola chiamata anche tellina, apprezzata nelle cucine italiane per il suo sapore delicato e la consistenza tenera. Cresce in acque poco profonde e si raccoglie spesso lungo le coste della penisola. La sua presenza arricchisce piatti di mare, come zuppe e antipasti, rendendola una delle specialità più amate dai buongustai.

Se ti sei imbattuto nella definizione "Piccola vongola chiamata anche tellina", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

