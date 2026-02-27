Un mollusco simile alla vongola

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Un mollusco simile alla vongola' è 'Tellina'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TELLINA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Un mollusco simile alla vongola" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un mollusco simile alla vongola". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Tellina? La tellina è un piccolo mollusco che si trova spesso lungo le coste italiane, in particolare nelle zone sabbiose e intertidali. La sua conchiglia sottile e leggermente trasparente permette di riconoscerla facilmente tra altri crostacei. Questo mollusco viene molto apprezzato in cucina per il suo sapore delicato e per essere ingrediente di piatti tradizionali come le insalate di mare. La sua presenza indica un ecosistema ricco e ben equilibrato.

Quando la definizione "Un mollusco simile alla vongola" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un mollusco simile alla vongola" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Tellina:

T Torino E Empoli L Livorno L Livorno I Imola N Napoli A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un mollusco simile alla vongola" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

