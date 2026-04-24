Mollusco con l osso

Home / Soluzioni Cruciverba / Mollusco con l osso

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Mollusco con l osso' è 'Seppia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SEPPIA

Perché la soluzione è Seppia? La seppia è un mollusco appartenente alla classe dei cefalopodi, caratterizzato da un corpo morbido e una conchiglia interna chiamata osso. Questa struttura ossea permette alla seppia di mantenere la forma e di muoversi agilmente, grazie alla sua capacità di cambiare colore e di espandere o comprimere il corpo per nuotare. La presenza dell’osso differenzia questa specie da altri molluschi privi di strutture dure interne. È un animale molto diffuso nelle acque mediterranee.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Mollusco con l osso". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogevero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Mollusco con l osso nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Seppia

La soluzione associata alla definizione "Mollusco con l osso" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Mollusco con l osso" conferma che la soluzione 'Seppia' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Seppia

S Savona E Empoli P Padova P Padova I Imola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Mollusco con l osso" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Seppia' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Un condimento per la pastaFamosa raccolta di Eugenio MontaleSi usa per fondere i metalliUn mollusco con l ossoUn osso del bacinoUn pezzo d ossoL osso con la tibiaUn osso di santo