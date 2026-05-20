Il mollusco che ha dato il nome a una scala

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La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Il mollusco che ha dato il nome a una scala' è 'Chiocciola'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CHIOCCIOLA

La risposta Chiocciola è presente anche nel Dizionario Cruciverba, con schema, definizioni e soluzioni collegate.

Perché la soluzione è Chiocciola? La parola che dà il nome a una scala di suoni deriva da un mollusco che si distingue per la sua conchiglia a spirale. Questa creatura, conosciuta per la sua forma avvolgente, ha ispirato il nome della scala musicale, caratterizzata da intervalli specifici che creano un senso di progressione. La somiglianza tra la forma della conchiglia e l'andamento della scala ha portato all'associazione tra il mollusco e il sistema di altezze sonore.

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Il mollusco che ha dato il nome a una scala nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Chiocciola

In presenza della definizione "Il mollusco che ha dato il nome a una scala", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Chiocciola'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Il mollusco che ha dato il nome a una scala

Il mollusco che ha dato il nome a una scala Risposta: CHIOCCIOLA

Lunghezza: 10 lettere

10 lettere Schema parole: 10

10 Schema utile: C_________

C_________ Inizia con: C

C Finisce con: A

Le 10 lettere della soluzione

C Como H Hotel I Imola O Otranto C Como C Como I Imola O Otranto L Livorno A Ancona

La soluzione 'Chiocciola' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Il mollusco che ha dato il nome a una scala". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.