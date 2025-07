Frutto di mare striato di forma ovoidale nei cruciverba: la soluzione è Vongola

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Frutto di mare striato di forma ovoidale' è 'Vongola'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

VONGOLA

Curiosità e Significato... Hai risolto il cruciverba con Vongola? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 7 lettere più frequenti: Vongola.

Perché la soluzione è Vongola? La vongola è un mollusco marino dalla forma ovoidale e spesso con striature sulla conchiglia, molto apprezzato in cucina per il suo sapore delicato e intenso. Si trova sia nei fondali sabbiosi che rocciosi ed è protagonista di molte ricette tradizionali italiane, come le linguine alle vongole. Un vero tesoro del mare, simbolo di gusto autentico e freschezza.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Frutto esotico a forma di peraSi forma in mareUn frutto di forma conicaPregiato frutto di mareUn frutto di mare

Se "Frutto di mare striato di forma ovoidale" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

V Venezia

O Otranto

N Napoli

G Genova

O Otranto

L Livorno

A Ancona

