Nome popolare del mollusco simile alla chiocciola - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nome popolare del mollusco simile alla chiocciola. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : LIMACCIA

Significato/Curiosita : Nome popolare del mollusco simile alla chiocciola

Chiamato valvola spirale, la cui forma richiama quella di una scala a chiocciola. la valvola spirale può essere di due tipi: ad anelli corti o ad anelli... E lumache senza guscio, vengono anche utilizzati i termini lumacone o limaccia, che si riferiscono senza ambiguità ai gasteropodi privi di guscio (infraordine... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 22 agosto 2023

