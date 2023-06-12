Attrezzo usato per sollevare le automobili
La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Attrezzo usato per sollevare le automobili' è 'Cric'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: CRIC
Perché la soluzione è Cric? Il cric è uno strumento fondamentale nel mondo dell'automobilismo, utilizzato per sollevare le automobili durante le operazioni di manutenzione o riparazione. La sua funzione principale consiste nel sollevare con sicurezza e stabilità il veicolo, permettendo di accedere facilmente alle parti sotto la carrozzeria. Realizzato con materiali robusti e dotato di meccanismi di sollevamento, il cric è indispensabile in officina e nei servizi di assistenza stradale. La sua presenza garantisce interventi più rapidi e sicuri.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Attrezzo usato per sollevare le automobili". La risposta di 4 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.
Attrezzo usato per sollevare le automobili nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Cric
Se la definizione "Attrezzo usato per sollevare le automobili" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Attrezzo usato per sollevare le automobili" conferma che la soluzione 'Cric' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 4 lettere della soluzione Cric
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Attrezzo usato per sollevare le automobili" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Cric' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.
Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Congegno che solleva l auto per cambiare una ruotaSi usa per il cambio delle ruoteSolleva l autoAttrezzo per sollevare veicoliUn attrezzo usato per sgrossare il legnoL attrezzo sportivo usato da Armand DuplantisAttrezzo usato nella ginnastica artisticaLa svedese è un attrezzo usato nella ginnastica
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