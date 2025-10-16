Si usa per il cambio delle ruote nei cruciverba: la soluzione è Cric

Paola Cammarota | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la soluzione

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Si usa per il cambio delle ruote' è 'Cric'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CRIC

Curiosità e Significato di Cric

Vuoi sapere di più su Cric? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 4 lettere nella pagina dedicata: Cric.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Si usa per effettuare ricerche marineSi usa per pressoSi usa per il truccoSi usa come isolanteSi usa per tagliare il vino

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Soluzione Si usa per il cambio delle ruote - Cric

Come si scrive la soluzione Cric

Hai trovato la definizione "Si usa per il cambio delle ruote" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

Le 4 lettere della soluzione Cric:
C Como
R Roma
I Imola
C Como

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

C O I I Z P S E V A O R

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.