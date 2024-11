L attrezzo sportivo usato da Armand Duplantis: Soluzione Cruciverba - Asta

Soluzione alla definizione del cruciverba

ASTA

Curiosità e significato della parola Asta

Spelling fonetico della soluzione

A Alfa

S Sierra

T Tango

A Alfa

Definizioni correlate con la soluzione - Asta

È d aiuto in certi salti Pubblico incanto Un attrezzo sportivo La vendita all incanto Gara atletica con una lunga rincorsa Vi si aggiudica con il martello Vendita in cui si aggiudica Si chiude con un colpo di martello Vendita in cui s aggiudica Vendita di beni al miglior offerente

