CRIC

Curiosità e Significato di Cric

Hai risolto il cruciverba con Cric? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 4 lettere più frequenti: Cric.

Perché la soluzione è Cric? Il termine cric indica uno strumento usato per sollevare veicoli durante le operazioni di manutenzione o riparazione, come la sostituzione delle gomme. È indispensabile per sollevare l'auto in modo sicuro e stabile. Quando il gommista aziona il cric, permette di lavorare con comodità e sicurezza sulle ruote. Insomma, il cric è il compagno fedele di chi si occupa di pneumatici e riparazioni automobilistiche.

Come si scrive la soluzione Cric

Se ti sei imbattuto nella definizione "L aziona il gommista", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

C Como

R Roma

I Imola

C Como

