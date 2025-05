Attrezzo usato nella ginnastica artistica nei cruciverba: la soluzione è Parallele

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Attrezzo usato nella ginnastica artistica' è 'Parallele'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PARALLELE

Curiosità e Significato di "Parallele"

Hai risolto il cruciverba con Parallele? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 9 lettere più frequenti: Parallele.

Perché la soluzione è Parallele? Le parallele sono un attrezzo fondamentale nella ginnastica artistica, utilizzate per eseguire esercizi di forza e agilità. Gli atleti si esibiscono su due barre parallele, eseguendo movimenti acrobatici e sviluppando abilità come la stabilità e il controllo. Questa attrezzatura è essenziale per la preparazione e il miglioramento delle prestazioni degli ginnasti sia a livello amatoriale che professionale.

Come si scrive la soluzione Parallele

Hai davanti la definizione "Attrezzo usato nella ginnastica artistica" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

P Padova

A Ancona

R Roma

A Ancona

L Livorno

L Livorno

E Empoli

L Livorno

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

M I G L A A E L D Mostra soluzione



Scopri definizioni su "DAMIGELLA" DAMIGELLA

