Si tirano a chi soffia sulle candeline

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Si tirano a chi soffia sulle candeline' è 'Orecchie'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ORECCHIE

Perché la soluzione è Orecchie? Le orecchie sono organi sensoriali fondamentali per ascoltare e percepire i suoni dell'ambiente circostante. Quando si soffia sulle candeline, si crea un soffio che viene percepito principalmente dall'udito, ma anche dalle orecchie che captano le vibrazioni dell'aria. La loro forma e struttura sono studiate per trasmettere le onde sonore al cervello, consentendo di distinguere i vari suoni. Quindi, le orecchie giocano un ruolo cruciale nell'esperienza sensoriale quotidiana.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Si tirano a chi soffia sulle candeline". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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Si tirano a chi soffia sulle candeline nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Orecchie

Quando la definizione "Si tirano a chi soffia sulle candeline" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Si tirano a chi soffia sulle candeline" conferma che la soluzione 'Orecchie' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Orecchie

O Otranto R Roma E Empoli C Como C Como H Hotel I Imola E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Si tirano a chi soffia sulle candeline" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Orecchie' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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