Soffia caldo e sabbioso nel deserto egiziano
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SOLUZIONE: KHAMSIN
Perché la soluzione è Khamsin? Il khamsin è un vento caldo e sabbioso che soffia nel deserto egiziano, portando con sé raffiche di sabbia e polvere che riducono la visibilità e aumentano la sensazione di calore. Questo fenomeno atmosferico si manifesta spesso durante i mesi primaverili, influenzando le condizioni climatiche e la vita quotidiana della regione. La sua intensità può essere tale da creare un ambiente difficilmente percorribile, lasciando tracce di sabbia sulle superfici e nelle strutture.
Soffia caldo e sabbioso nel deserto egiziano nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Khamsin
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Soffia caldo e sabbioso nel deserto egiziano
- Risposta: KHAMSIN
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Schema utile: K______
- Inizia con: K
- Finisce con: N
Le 7 lettere della soluzione
La soluzione 'Khamsin' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Soffia caldo e sabbioso nel deserto egiziano". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.
Definizioni correlate
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Altre definizioni collegate
Con soffia: La favola col lupo che soffia sulle case
Con caldo: In estate arrivano quelle di caldo
Con sabbioso: È caratteristica del deserto sabbioso