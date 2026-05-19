Soffia caldo e sabbioso nel deserto egiziano

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Soffia caldo e sabbioso nel deserto egiziano' è 'Khamsin'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: KHAMSIN

Perché la soluzione è Khamsin? Il khamsin è un vento caldo e sabbioso che soffia nel deserto egiziano, portando con sé raffiche di sabbia e polvere che riducono la visibilità e aumentano la sensazione di calore. Questo fenomeno atmosferico si manifesta spesso durante i mesi primaverili, influenzando le condizioni climatiche e la vita quotidiana della regione. La sua intensità può essere tale da creare un ambiente difficilmente percorribile, lasciando tracce di sabbia sulle superfici e nelle strutture.

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Soffia caldo e sabbioso nel deserto egiziano nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Khamsin

La definizione "Soffia caldo e sabbioso nel deserto egiziano" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Khamsin'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Soffia caldo e sabbioso nel deserto egiziano

Soffia caldo e sabbioso nel deserto egiziano Risposta: KHAMSIN

Lunghezza: 7 lettere

7 lettere Schema parole: 7

7 Schema utile: K______

K______ Inizia con: K

K Finisce con: N

Le 7 lettere della soluzione

K Kappa H Hotel A Ancona M Milano S Savona I Imola N Napoli

La soluzione 'Khamsin' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Soffia caldo e sabbioso nel deserto egiziano". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.