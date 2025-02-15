I mercanti fanno apposta a tenerle chiuse
La soluzione di 8 lettere per la definizione 'I mercanti fanno apposta a tenerle chiuse' è 'Orecchie'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: ORECCHIE
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Perché la soluzione è Orecchie? Le orecchie sono organi sensoriali fondamentali per ascoltare suoni e comunicare con gli altri. I mercanti, spesso, fanno apposta a tenerle chiuse per evitare di ascoltare voci indesiderate o informazioni che potrebbero compromettere i loro affari. Questa scelta strategica permette loro di mantenere la riservatezza e di controllare ciò che sentono. La capacità di ascoltare attentamente o di ignorare determinati stimoli uditivi è essenziale in molte situazioni quotidiane e professionali.
I mercanti fanno apposta a tenerle chiuse nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Orecchie
La definizione "I mercanti fanno apposta a tenerle chiuse" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Orecchie'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: I mercanti fanno apposta a tenerle chiuse
- Risposta: ORECCHIE
- Lunghezza: 8 lettere
- Schema parole: 8
- Schema utile: O_______
- Inizia con: O
- Finisce con: E
Le 8 lettere della soluzione
La soluzione 'Orecchie' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "I mercanti fanno apposta a tenerle chiuse". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.
Definizioni correlate
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Altre definizioni collegate
Con mercanti: A Gerusalemme Gesù ne cacciò i mercanti
Con fanno: Ne fanno parte le Seicelle
Con apposta: Messo apposta fuori strada