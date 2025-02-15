I mercanti fanno apposta a tenerle chiuse

Sara Verdi | 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'I mercanti fanno apposta a tenerle chiuse' è 'Orecchie'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ORECCHIE

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Perché la soluzione è Orecchie? Le orecchie sono organi sensoriali fondamentali per ascoltare suoni e comunicare con gli altri. I mercanti, spesso, fanno apposta a tenerle chiuse per evitare di ascoltare voci indesiderate o informazioni che potrebbero compromettere i loro affari. Questa scelta strategica permette loro di mantenere la riservatezza e di controllare ciò che sentono. La capacità di ascoltare attentamente o di ignorare determinati stimoli uditivi è essenziale in molte situazioni quotidiane e professionali.

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I mercanti fanno apposta a tenerle chiuse nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Orecchie

La definizione "I mercanti fanno apposta a tenerle chiuse" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Orecchie'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: I mercanti fanno apposta a tenerle chiuse
  • Risposta: ORECCHIE
  • Lunghezza: 8 lettere
  • Schema parole: 8
  • Schema utile: O_______
  • Inizia con: O
  • Finisce con: E

Le 8 lettere della soluzione

O Otranto
R Roma
E Empoli
C Como
C Como
H Hotel
I Imola
E Empoli

La soluzione 'Orecchie' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "I mercanti fanno apposta a tenerle chiuse". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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