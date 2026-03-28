Il giorno in cui si spengono le candeline

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La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Il giorno in cui si spengono le candeline' è 'Compleanno'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: COMPLEANNO

Perché la soluzione è Compleanno? Il compleanno rappresenta il momento speciale in cui si celebra l'anno trascorso dalla nascita di una persona. È il giorno in cui si spengono le candeline sulla torta, simbolo di un nuovo ciclo che comincia. Questa ricorrenza è spesso accompagnata da festeggiamenti, regali e momenti di gioia condivisi con amici e familiari. La tradizione di spegnere le candeline si collega strettamente alla celebrazione della vita e del ricordo di un nuovo inizio.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il giorno in cui si spengono le candeline". La risposta di 10 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

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Il giorno in cui si spengono le candeline nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Compleanno

Per risolvere la definizione "Il giorno in cui si spengono le candeline", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il giorno in cui si spengono le candeline" conferma che la soluzione 'Compleanno' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Compleanno

C Como O Otranto M Milano P Padova L Livorno E Empoli A Ancona N Napoli N Napoli O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il giorno in cui si spengono le candeline" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Compleanno' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Un giorno che si festeggiaUn giorno da torta con le candelineIl giorno in cui si cambia etàGiorno in cui Dio si riposòIl giorno in cui si riprendeIl giorno in cui ci si alza più tardiSi spengono di giornoIl giorno in cui Dio si riposò