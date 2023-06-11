Edificio sacro del mondo islamico

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Edificio sacro del mondo islamico' è 'Moschea'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MOSCHEA

Perché la soluzione è Moschea? Una moschea è un edificio sacro nel mondo islamico, destinato alla preghiera e alla devozione dei fedeli. Si riconosce per le sue caratteristiche architettoniche, come le cupole e le torri chiamate minareti, che segnano la presenza di un luogo di culto. All’interno si trovano spazi dedicati alla preghiera collettiva e spesso un mihrab, un punto che indica la direzione di Mecca. La moschea svolge un ruolo centrale nella vita religiosa e comunitaria dei musulmani.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Edificio sacro del mondo islamico". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Edificio sacro del mondo islamico nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Moschea

In presenza della definizione "Edificio sacro del mondo islamico", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Edificio sacro del mondo islamico" conferma che la soluzione 'Moschea' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Moschea

M Milano O Otranto S Savona C Como H Hotel E Empoli A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Edificio sacro del mondo islamico" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Moschea' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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