Vi pregano i Musulmani - Cruciverba

Soluzione 7 lettere : MOSCHEA

Significato/Curiosita : Vi pregano i musulmani

i musulmani pregano tutta la notte per essere perdonati per i loro peccati dell'anno precedente. durante queste preghiere ad allah, alcuni musulmani digiunano... Ottomani. ad istanbul la moschea blu ha sei minareti, mentre la moschea della kaba a la mecca ne ha sette. in spagna la grande moschea di cordova ha la particolarità...