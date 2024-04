La Soluzione ♚ Che è contenuto nel testo sacro islamico

La definizione e la soluzione di 8 lettere: Che è contenuto nel testo sacro islamico. CORANICO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato e Curiosità su Che e contenuto nel testo sacro islamico: Lettura» o «la recitazione salmodiata») è il testo sacro dell'islam. per i musulmani il corano, così come viene conosciuto e letto oggi, rappresenta il messaggio... Il Corano (in arabo , al-Quran; letteralmente: «la lettura» o «la recitazione salmodiata») è il testo sacro dell'Islam. Per i musulmani il Corano, così come viene conosciuto e letto oggi, rappresenta il messaggio rivelato intorno al 610 d.C. da Dio (in arabo , Allah) a Maometto (in arabo , Muammad) per un tramite angelico, l'arcangelo Gabriele – a partire dal 22 dicembre 609 – e destinato a ogni essere umano sulla ...

