La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Il sacro calice di Gesù nell Ultima Cena' è 'Graal'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: GRAAL

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Il sacro calice di Gesù nell Ultima Cena" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il sacro calice di Gesù nell Ultima Cena". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Graal? Il GRAAL è un oggetto legato alle tradizioni cristiane e alle leggende medievali, spesso considerato simbolo di purezza e di un grande segreto spirituale. Si narra che sia il calice utilizzato da Gesù durante l'ultima cena, custodito come un tesoro inestimabile. La sua ricerca ha alimentato miti e leggende, rappresentando un simbolo di speranza e di mistero. La storia del GRAAL continua a suscitare fascino e curiosità tra appassionati e studiosi di tutto il mondo.

Il sacro calice di Gesù nell Ultima Cena nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Graal

La soluzione associata alla definizione "Il sacro calice di Gesù nell Ultima Cena" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il sacro calice di Gesù nell Ultima Cena" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Graal:

G Genova R Roma A Ancona A Ancona L Livorno

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il sacro calice di Gesù nell Ultima Cena" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

