Edificio costruito per guardare in aria

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La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Edificio costruito per guardare in aria' è 'Osservatorio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: OSSERVATORIO

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Perché la soluzione è Osservatorio? Un osservatorio è una struttura progettata appositamente per osservare il cielo e le stelle. La sua funzione principale è quella di permettere agli astronomi di studiare gli astri senza interferenze di luci artificiali o altri ostacoli. La sua architettura comprende grandi finestre o cupole che si aprono per ospitare telescopi potenti. Questo edificio si trova spesso su punti elevati o in zone con poca inquinamento luminoso. La sua costruzione mira a facilitare l'osservazione e la ricerca astronomica.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Edificio costruito per guardare in aria". La risposta di 12 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

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Edificio costruito per guardare in aria nei cruciverba: la soluzione di 12 lettere è Osservatorio

In presenza della definizione "Edificio costruito per guardare in aria", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Edificio costruito per guardare in aria" conferma che la soluzione 'Osservatorio' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 12 lettere della soluzione Osservatorio

O Otranto S Savona S Savona E Empoli R Roma V Venezia A Ancona T Torino O Otranto R Roma I Imola O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Edificio costruito per guardare in aria" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Osservatorio' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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