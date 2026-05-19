È sacro per il muezzin

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'È sacro per il muezzin' è 'Corano'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CORANO

Perché la soluzione è Corano? Il richiamo alla preghiera, chiamato adhan, ha un ruolo fondamentale nella vita religiosa musulmana, poiché segnala l'inizio dei momenti di preghiera quotidiana. Questa chiamata, pronunciata dal muezzin, si basa su un testo sacro che viene trasmesso affinché i fedeli possano rispondere all'invito divino. La voce del muezzin si fa portatrice di un messaggio di fede, collegato direttamente alle scritture sacre dell'Islam. La sua funzione rimane di grande importanza nella tradizione religiosa musulmana.

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È sacro per il muezzin nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Corano

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Lettere, schema e soluzione Definizione: È sacro per il muezzin

È sacro per il muezzin Risposta: CORANO

Lunghezza: 6 lettere

6 lettere Schema parole: 6

6 Schema utile: C_____

C_____ Inizia con: C

C Finisce con: O

Le 6 lettere della soluzione

C Como O Otranto R Roma A Ancona N Napoli O Otranto

La soluzione 'Corano' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "È sacro per il muezzin". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.