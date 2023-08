Un mammifero che vive spesso in acqua - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un mammifero che vive spesso in acqua. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : OTARIA

Significato/Curiosita : Un mammifero che vive spesso in acqua

(myocastor coypus molina, 1782), detta anche castoro di palude o castorino, è un mammifero roditore originario del sud america, unica specie vivente del genere... Il leone marino sudamericano o leone marino meridionale (otaria flavescens, in passato otaria byronia) è un leone marino che vive lungo le coste cilene... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 28 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Un mammifero che vive spesso in acqua : mammifero; vive; spesso; acqua; mammifero americano coperto da una corazza; mammifero marino dei Sirenidi; mammifero simbolo del Parco del Gran Paradiso; Il mammifero più evoluto; mammifero marino bianco e nero; Animali funghi batteri piante vive nti; Persona che vive appartata in luoghi remoti; Sopravvive re stentatamente a campare; La più piccola entità di sostanza vive nte; Un moschicida vive nte; Vien spesso chiamata dal bambino; spesso si usa per condire i ravioli con il burro; Idee e convinzioni spesso contrapposte ai fatti; Piatto a base di listarelle di carne spesso manzo; Processi diplomatici spesso finalizzati alla pace; acqua congelata; La corazza per andare sott acqua ; Fragoroso rumore di acqua che cade dall alto; Nome generico dell acqua vite di vino ing; Pulire con acqua e detersivi;

Cerca altre Definizioni