Lo stesso che leone marino nei cruciverba: la soluzione è Otaria

Home / Soluzioni Cruciverba / Lo stesso che leone marino

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Lo stesso che leone marino' è 'Otaria'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

OTARIA

Curiosità e Significato di Otaria

La soluzione Otaria di 6 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Otaria per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Otaria? Otaria è il nome scientifico di una specie di leone marino, nota per il suo caratteristico aspetto robusto e la folta criniera. È un mammifero marino che vive nelle acque dell’Atlantico e del Pacifico, simbolo di forza e adattabilità. Conoscere questa parola aiuta a scoprire meglio il mondo affascinante della fauna marina e delle sue meraviglie.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Per i Romani era lo stesso che CartaginesiLo stesso che partyLo stesso che coetaneoHa lo stesso patrimonio geneticoAvere lo stesso significato

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Otaria

La definizione "Lo stesso che leone marino" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

O Otranto

T Torino

A Ancona

R Roma

I Imola

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I E C R N G O U Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CONGIURE" CONGIURE

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.