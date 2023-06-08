Porto d imbarco per la Sardegna

Home / Soluzioni Cruciverba / Porto d imbarco per la Sardegna

La soluzione di 13 lettere per la definizione 'Porto d imbarco per la Sardegna' è 'Civitavecchia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CIVITAVECCHIA

Perché la soluzione è Civitavecchia? Civitavecchia rappresenta uno dei principali porti italiani, situato sulla costa tirrenica vicino a Roma. È noto per essere un importante punto di partenza e di arrivo delle crociere e dei collegamenti marittimi verso la Sardegna. La sua posizione strategica permette di facilitare il porto d'imbarco per le persone e le merci che desiderano raggiungere le diverse isole sarde. La presenza di strutture moderne e di servizi efficienti rende Civitavecchia un punto di riferimento per i viaggi marittimi verso la Sardegna.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Porto d imbarco per la Sardegna". La risposta di 13 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Porto d imbarco per la Sardegna nei cruciverba: la soluzione di 13 lettere è Civitavecchia

Per risolvere la definizione "Porto d imbarco per la Sardegna", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Porto d imbarco per la Sardegna" conferma che la soluzione 'Civitavecchia' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 13 lettere della soluzione Civitavecchia

C Como I Imola V Venezia I Imola T Torino A Ancona V Venezia E Empoli C Como C Como H Hotel I Imola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Porto d imbarco per la Sardegna" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Civitavecchia' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Il porto d imbarco per PonzaPorto d imbarco per recarsi sulle isole TremitiIl Comune della Sardegna con Porto RotondoPorto della SardegnaUn porto della Sardegna