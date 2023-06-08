Porto d imbarco per la Sardegna
La soluzione di 13 lettere per la definizione 'Porto d imbarco per la Sardegna' è 'Civitavecchia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: CIVITAVECCHIA
Perché la soluzione è Civitavecchia? Civitavecchia rappresenta uno dei principali porti italiani, situato sulla costa tirrenica vicino a Roma. È noto per essere un importante punto di partenza e di arrivo delle crociere e dei collegamenti marittimi verso la Sardegna. La sua posizione strategica permette di facilitare il porto d'imbarco per le persone e le merci che desiderano raggiungere le diverse isole sarde. La presenza di strutture moderne e di servizi efficienti rende Civitavecchia un punto di riferimento per i viaggi marittimi verso la Sardegna.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Porto d imbarco per la Sardegna". La risposta di 13 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.
Porto d imbarco per la Sardegna nei cruciverba: la soluzione di 13 lettere è Civitavecchia
Per risolvere la definizione "Porto d imbarco per la Sardegna", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Porto d imbarco per la Sardegna" conferma che la soluzione 'Civitavecchia' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 13 lettere della soluzione Civitavecchia
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Porto d imbarco per la Sardegna" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Civitavecchia' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.
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